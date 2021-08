Ufficiale: Grosseto, c’è Fallani per la porta

Il Grosseto, dopo l’ingaggio di Dell’Agnello, mette a segno un altro colpo di mercato. È, infatti, ufficiale l’arrivo tra i pali di Mattia Fellani, classe 2001 proveniente dal Palermo a titolo definitivo. Ecco il comunicato del club toscano:

“In biancorosso arriva Mattia Fallani, giovane portiere classe 2001, cresciuto calcisticamente nella Fiorentina e passato nel 2018 alla Spal, dove ha giocato nella Primavera tenendo la porta inviolata per sette volte. Negli ultimi due anni ha vestito la maglia del Palermo, prima in serie D poi in serie C. A Grosseto arriva a titolo definitivo con un contratto di due anni”.

