Ufficiale: Grimaldo firma con l’Atletico Madrid. Contratto fino al 2030

30/06/2026 | 16:25:35

L’Atletico Madrid ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen.

Questo il comunicato del club:

“Atletico Madrid e Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alejandro Grimaldo, che ha firmato per il nostro club fino al 30 giugno 2030.

Terzino sinistro versatile, in grado di giocare anche come esterno di centrocampo, centrocampista e persino trequartista, si distingue per tecnica e visione di gioco, che gli consentono di contribuire all’azione offensiva con facilità, sia in fase realizzativa che di assist.

Nato il 20 settembre 1995 a Valencia, Grimaldo è cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Vallbonense, del Valencia CF e del Barcellona, ​​dalla cui squadra riserve è stato acquistato dal Benfica nel dicembre 2015. Con il club di Lisbona ha disputato 303 partite, segnato 27 gol e fornito 66 assist in sette stagioni e mezzo, durante le quali ha vinto quattro campionati, tre Supercoppe, una Coppa di Lega e una Coppa di Lega portoghese.

Nell’estate del 2023, è passato al Bayer Leverkusen, con cui ha collezionato 145 presenze. Con la maglia rossonera ha segnato 30 gol e fornito 45 assist, risultando un giocatore chiave nella storica doppietta Bundesliga-Coppa di Germania nella stagione 2023/24, in cui il club ha raggiunto anche la finale di UEFA Europa League, e nella vittoria della Supercoppa di Germania all’inizio della stagione successiva.

Nazionale spagnola a livello giovanile, ha vinto il Campionato Europeo Under-19 nel 2012, un traguardo che gli è valso il debutto con la nazionale maggiore il 16 novembre 2023. Il suo esordio è avvenuto nella vittoria per 3-1 della Spagna a Cipro, in una partita di qualificazione a Euro 2024, torneo a cui aveva già partecipato e che aveva vinto due estati prima. Ora spera di ripetere quel successo ai Mondiali del 2026.

Benvenuto, Grimaldo!”.

Foto: sito Atletico Madrid