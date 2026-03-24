Ufficiale: Griezmann da luglio sarà un giocatore dell’Orlando City

24/03/2026 | 15:48:04

Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid e proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti. L’attaccante francese ha firmato con l’Orlando City e si trasferirà in Major League Soccer a partire da luglio 2026. L’accordo, definito con la mediazione del direttore Ricardo Moreira, prevede un contratto valido fino al termine della stagione 2027-28, con opzione per un’ulteriore annata.

Griezmann ha commentato con entusiasmo la scelta: “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con l’Orlando City. Fin dai primi contatti ho percepito grande ambizione e una visione molto chiara per il futuro, aspetti che mi hanno convinto subito”.

Rendre ça officiel ✍️ pic.twitter.com/1SzxS2qC0t — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Foto: X Orlando City FC