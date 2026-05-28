Ufficiale: Grégory Lorenzi nuovo ds del Marsiglia

28/05/2026 | 19:11:10

Il Marsiglia ha annunciato l’arrivo di Lorenzi come nuovo ds: “L’Olympique Marsiglia annuncia la nomina di Grégory Lorenzi a Direttore Sportivo. Grégory Lorenzi assumerà l’incarico giovedì 28 maggio 2026. La sua nomina è il risultato di un processo di selezione condotto congiuntamente da Stéphane Richard, Presidente del Consiglio di Amministrazione, insieme a Frank McCourt, proprietario del club, alla dirigenza e al consiglio di sorveglianza dell’Olympique de Marseille. Efficiente e discreto, Grégory Lorenzi si è affermato negli ultimi anni come una delle figure più influenti del calcio francese. Direttore sportivo dello Stade Brestois per dieci anni, incarna un successo costruito lontano dai riflettori. Nato a Bastia nel 1983, Grégory Lorenzi ha inizialmente avuto una solida carriera da calciatore. Difensore combattivo, ha giocato sia in Francia che all’estero. Nel 2016 ha concluso la sua carriera da giocatore al Brest, dove aveva militato dal 2008 al 2013. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, è passato rapidamente a un nuovo ruolo, assumendo la posizione di direttore sportivo del club. In questa posizione strategica, sviluppò un approccio controcorrente rispetto alle tendenze prevalenti. In Bretagna, Grégory Lorenzi si arrangiò con le risorse a sua disposizione. Privilegiò un reclutamento mirato: giocatori desiderosi di rilanciare la propria carriera, profili sconosciuti o sottovalutati, e una forte enfasi sull’atteggiamento. Questa politica paziente e coerente permise gradualmente al Brest di stabilizzarsi e poi di raggiungere un traguardo inaspettato. Il suo lavoro si riflette anche nelle scelte di allenatore, a volte audaci ma sempre ponderate. Dopo Jean-Marc Furlan (2016-19), Olivier Dall’Oglio (2019-21) e Michel Der Zakarian (2021-22), nel 2023 ha scelto Éric Roy. La nomina dell’ex giocatore del Marsiglia ne è l’esempio più eclatante. Relativamente inesperto all’epoca, Roy ha comunque guidato la squadra alla sua migliore stagione degli ultimi anni, culminata con una storica qualificazione alla Champions League. Questo successo proietta Grégory Lorenzi tra i dirigenti più rispettati del calcio francese e mette in luce le sue qualità, tra cui la capacità di strutturare un progetto solido nel rispetto di rigidi vincoli di bilancio. Nel corso della sua carriera, Grégory Lorenzi è rimasto fedele a un principio guida ben preciso: continuità, lucidità mentale e gestione del rischio. Sostiene una visione del calcio basata sulla coerenza e su una prospettiva a lungo termine. All’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi avrà il compito di definire e guidare la politica sportiva del club, con un impegno particolare per lo sviluppo dei giocatori e una rigorosa gestione delle risorse in un contesto globale segnato in particolare dalla crisi dei diritti audiovisivi. Anche la formazione sarà una delle aree prioritarie del suo mandato, con l’obiettivo di rendere l’Olympique de Marseille uno dei principali punti di riferimento in questo settore. “Grégory Lorenzi ha costruito, nel tempo, un modello di gestione sportiva coerente ed esigente. La sua capacità di individuare i giocatori, supportarli e costruire una squadra ad alte prestazioni, ottimizzando al contempo le risorse, lo rende il profilo ideale per guidare il progetto sportivo dell’Olympique de Marseille. Abbiamo piena fiducia in lui per iniziare questo nuovo capitolo con la serietà e l’ambizione che questo club merita”, dichiara Stéphane Richard, Presidente* del Consiglio di Amministrazione dell’Olympique de Marseille. “Unirmi all’Olympique de Marseille è un’opportunità, un onore e una grande sfida che sono orgoglioso di accettare. Innanzitutto, vorrei ringraziare il Presidente e il proprietario per la fiducia riposta in me. Il mio obiettivo è contribuire alla costruzione di un progetto sportivo sostenibile, fondato su valori chiari e sulla fiducia riposta nei giocatori che indossano questa maglia. Lavoreremo con standard elevati, nel migliore interesse del club e dei suoi tifosi”, ha dichiarato Grégory Lorenzi, Direttore Sportivo dell’Olympique de Marseille. L’Olympique de Marseille dà il benvenuto a Grégory Lorenzi e gli augura il meglio per l’esercizio delle sue nuove funzioni”.

foto x marsiglia