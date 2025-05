Ufficiale: Greco non è più l’allenatore della Torres

21/05/2025 | 20:15:56

Di seguito il comunicato: “La Torres comunica che, in totale intesa con il tecnico della Prima Squadra Alfonso Greco, le parti hanno trovato un accordo per terminare il rapporto lavorativo nella stagione sportiva appena conclusa.

La Società ringrazia l’allenatore romano, ed il suo staff, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Un quadriennio che ha visto la Torres confermarsi tra le principali forze della Lega Pro.

Proprietà, Presidente e tutte le componenti, augurano a mister Greco il meglio per il prosieguo della carriera”.

foto: twitter ufficiale Torres