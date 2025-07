Ufficiale: Gray torna al Birminghan

04/07/2025 | 10:30:25

Demarai Gray è ufficialmente un nuovo giocatore del Birmingham City, facendo ritorno a in Inghilterra dopo due stagioni trascorse con la squadra saudita dell’Al-Ettifaq. L’ala di 29 anni ha firmato un contratto triennale con i BluesPer Gray, si tratta di un ritorno alle origini: ha debuttato a soli 17 anni nell’ottobre 2013, affermandosi poi come titolare in Championship prima di passare al Leicester City, club di Premier League, nel gennaio 2016. Dopo aver vinto la Premier League, giocato in Champions League e avuto esperienze al Bayer Leverkusen, Everton e Al-Ettifaq.

FOTO: X Al Ettifaq