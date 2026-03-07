Ufficiale: Gravenberch rinnova con il Liverpool fino al 2032. “Voglio vincere molti trofei”

07/03/2026 | 16:33:52

Il Liverpool ha annunciato il rinnovo di Gravenberch, la nota del club inglese: “Ryan Gravenberch ha firmato oggi un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool FC. Il centrocampista ha confermato il rinnovo del contratto con i Reds presso l’AXA Training Centre, assicurandosi di prolungare il suo periodo triennale con il club nelle prossime stagioni. «Mi sento davvero bene», ha detto Gravenberch a LiverpoolFC.com. «Ero davvero orgoglioso di rinnovare il mio contratto in un club così grande. Quindi, sono davvero felice di poter rimanere per molti altri anni. «Ho sentito direttamente la fiducia del club, anche del manager. La decisione per me è stata facile da prendere. Anche la mia famiglia è felice qui. Siamo qui da quasi tre anni, quindi so già tutto. Sono felice di essere qui”.

foto sito liverpool