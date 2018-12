Ufficiale: Grassi, Luche e Bonora lasciano la Reggio Audace

La Reggio Audace F.C. ha raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto con Davide Grassi. Il difensore sarà dal 14 dicembre svincolato a tutti gli effetti e libero di accasarsi presso qualsiasi altra società sportiva.

Nicola Luche, esterno offensivo classe 1998 che ha collezionato in granata 7 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia, passa a titolo definitivo al Calvina, squadre inserita insieme alla Reggio Audace F.C. nel girone D di Serie D.

Il giovane difensore classe 2000 Matteo Bonora passa a titolo definitivo alla Piccardo Traversetolo, formazione attualmente posizionata al secondo posto nel girone A di Eccellenza.

A Davide, Nicola e Matteo vanno i ringraziamenti per il contributo fornito in questa prima parte di stagione e per i mesi trascorsi insieme. Ai tre ragazzi va un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della loro stagione.