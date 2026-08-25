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Ufficiale: Grabara nuovo portiere della Juventus

25/08/2026 | 20:43:22

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La Juventus, dopo gli addii di Perin Di Gregorio, ha il nuovo secondo portiere, si tratta di Kamil Grabara.

La nota del club: “Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027. Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera: l’estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 1999 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzow. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti nei prestiti all’Aarhus e all’Huddersfield. Nel gennaio del 2021 l’approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi in cui conquista due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, trovando anche l’esordio in Champions League. Nell’estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare collezionando 63 presenze in Bundesliga. Un’avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio: benvenuto Kamil!”.

Foto: X Juventus