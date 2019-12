L’A.C.Gozzano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Issa Samba. Il terzino classe 1998 è cresciuto nell’Auxerre, società francese con la quale ha militato anche in Ligue 2. Issa vanta anche delle presenze con le giovanile della Nazionale Francese. In bocca al lupo Issa per questa tua nuova avventura in rossoblu.