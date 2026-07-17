Ufficiale: Gosens nuovo giocatore dello Schalke 04

17/07/2026 | 17:57:38

Robin Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, il comunicato dei tedeschi: “Con il ritorno dello Schalke 04 in Bundesliga nella stagione 2026/27, la squadra riavrà tra le sue fila un giocatore che fa il suo ritorno a casa. Lo Schalke 04 ha infatti ingaggiato Robin Gosens, nazionale tedesco con 24 presenze, inizialmente in prestito dalla Fiorentina. L’accordo prevede clausole che potrebbero rendere definitivo il trasferimento del 32enne. Robin Gosens torna in Germania dopo molti anni trascorsi a giocare ai massimi livelli del calcio mondiale. Il dinamico esterno si è fatto notare con l’FC Dordrecht e l’Heracles Almelo in Olanda, prima di vestire le maglie di Atalanta, Inter e Fiorentina in Serie A, e dell’1. FC Union Berlin in Bundesliga. Con oltre 400 presenze in competizioni ufficiali tra i principali campionati e la UEFA Champions League, ha contribuito a più di 100 gol in carriera”.

foto sito schalke