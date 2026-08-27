Ufficiale: Goretzka firma da svincolato con l’Aston Villa

27/08/2026 | 17:32:35

Leon Goretzka, colonna del Bayern Monaco dal 2018, ha lasciato i bavaresi al termine della scorsa stagione. Sul centrocampista tedesco si è fondato Unai Emery, decidendo di portarlo all’Aston Villa, rimpolpando un reparto di centrocampo orfano di Tielemans, andato al Manchester United.

Il comunicato dei Villans: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Goretzka.

L’internazionale tedesco con 73 presenze, vincitore della UEFA Champions League con il Bayern Monaco, arriva a carta bianca.

Con oltre 500 presenze in carriera, il centrocampista ha iniziato la sua carriera con il club natale VfL Bochum prima di trasferirsi allo Schalke 04.

Ha firmato per il Bayern nel 2018 e ha poi vinto sette titoli di Bundesliga con i giganti bavaresi.

Benvenuto, Leon!”

Foto: Sito Aston Villa