Ufficiale: Goretti rinnova con la Fiorentina fino al 2027

28/05/2025 | 14:18:14

Il direttore tecnico della Fiorentina Goretti ha rinnovato il contratto fino al 2027, come comunicato dal club gigliato: “ACF Fiorentina comunica che il contratto del Direttore Tecnico Roberto Goretti è stato rinnovato per le prossime due stagioni sportive, quindi fino al 30 giugno 2027. A Goretti verranno riconosciute, anche, maggiori responsabilità di coordinamento sull’ Area Scouting. Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si complimentano con il Direttore e gli augurano il meglio per il prosieguo del suo lavoro”.

FOTO: Logo Fiorentina