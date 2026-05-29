Ufficiale: Gordon nuovo giocatore del Barcellona

29/05/2026 | 21:44:22

Gordon è un nuovo calciatore del Barcellona, il comunicato ufficiale: “Il Barcellona e il Newcastle United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Anthony Gordon , che diventeranno un giocatore blaugrana per le prossime cinque stagioni. Ha debuttato a 16 anni.

Nato il 24 febbraio 2001 a Kirkdale, uno dei quartieri più popolari di Liverpool, una delle città più appassionate di calcio d’Europa, Anthony Gordon ha iniziato la sua carriera giovanissimo nell’Academy del Liverpool FC, la squadra per cui tifava fin da bambino. All’età di undici anni si è trasferito dall’altra parte della città, all’Everton, la grande rivale del Liverpool.

A soli 16 anni ha esordito in prima squadra in una partita di Europa League e a 18 anni ha fatto il suo debutto in Premier League. Fin da quel momento il suo talento è apparso evidente, così come le qualità che ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Dopo quattro stagioni e mezzo con l’Everton, incluso un anno in prestito al Preston North End, ha compiuto il passo successivo nel suo percorso calcistico.

Gascoigne, Shearer, Cole, Gordon

Dopo essere stato un elemento chiave della squadra dell’Everton e aver contribuito alla salvezza del club di Premier League, nel gennaio 2023 si è trasferito al Newcastle United, squadra in cerca di un posto in Champions League. Nella sua prima stagione con i Magpies, ha concluso il campionato con 12 gol e 10 assist, venendo nominato miglior giocatore della stagione e seguendo le orme di leggende come Paul Gascoigne, Alan Shearer e Andy Cole.

Nelle ultime stagioni Anthony Gordon si è affermato come uno dei migliori, più talentuosi e instancabili esterni d’attacco del calcio europeo. È un giocatore con un grande potenziale di miglioramento e un gran lavoratore anche in fase difensiva. Pur avendo giocato principalmente come esterno d’attacco, ha ricoperto anche il ruolo di centravanti, posizione che potrebbe benissimo svolgere al Barcellona.

Ambizione come cacciatore

Arriva al club dopo essere stato capocannoniere del Newcastle United la scorsa stagione e il giocatore che ha effettuato più dribbling. Gordon ha impressionato nelle sue tre apparizioni contro il Barça la scorsa stagione in Champions League. E finalmente indosserà la maglia del Barça. Sarà dopo i Mondiali, il che gli offrirà un’altra opportunità per dimostrare la sua maturità come giocatore di grande ambizione.

foto x barcellona

