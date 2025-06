Ufficiale: Gordon è il nuovo ds del Siviglia

04/06/2025 | 21:14:30

Antonio Cordon è il nuovo direttore sportivo del Siviglia. Il direttore ha firmato un contratto triennale. Cordon ha iniziato la sua carriera a inizio millennio al Villarreal dove è rimasto per ben 17 anni prima di trasferirsi al Monaco dove ha vinto un titolo francese diventando anche amministratore delegato del settore sportivo dell’Hope Group che all’epoca era a capo anche di Granada, Parma, Chongging Lifan e Tondela. Si è poi trasferito in Ecuador dove ha lavorato con la Federcalcio locale prima di tornare in Spagna durante la pandemia per poi lavorare al Betis per tre anni e ripartire alla volta dell’Olympiacos con cui ha vinto la Conference League.

Foto: logo Siviglia