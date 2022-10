Ufficiale, Gonzalo Higuain dice addio al calcio giocato

Gli anni galattici al Real Madrid, il record di reti stagionali con la maglia del Napoli, l’approdo alla Juventus e le gioie regalate alla sua Argentina, senza dimenticare l’ultima parentesi americana. Solo ricordi indelebili, perché Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare ufficialmente il cacio giocato. Una decisione che è sempre difficile per un calciatore, soprattutto per un campione come lo è il Pipita.

Foto: twitter Inter Miami