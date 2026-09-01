Ufficiale: Goncalves nuovo giocatore della Fiorentina

01/09/2026 | 21:03:07

Goncalves nuovo giocatore della Fiorentina, il comunicato ufficiale:”ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pedro António Pereira Gonçalves dallo Sporting CP. Gonçalves, nato a Chaves (Portogallo) il 28 giugno 1998, con la maglia dello Sporting ha collezionato 239 presenze tra Campionato, Coppa di Portogallo, Europa League e Champions League segnando 97 gol e fornendo 66 assist e vincendo 3 Campionati Portoghesi ed una Coppa di Portogallo. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 4 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del Portogallo”.

foto sito fiorentina