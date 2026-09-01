Ufficiale: Goglichidze è un nuovo calciatore del Monza
01/09/2026 | 21:58:20
Il Monza ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dall’Udinese il diritto alle prestazioni sportive di Saba Goglichidze.
Ecco il comunicato:
“Saba Goglichidze è un nuovo calciatore del Monza.
Il difensore georgiano arriva dall’Udinese a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso.
Nato a Kutaisi il 25 giugno 2004, cresce nelle giovanili del Torpedo Kutaisi, con cui esordisce tra i professionisti il 4 luglio 2021 nel campionato georgiano.
Dopo aver collezionato 32 gare col Club della sua città, nel gennaio 2024 viene acquistato dall’Empoli.
Con i toscani debutta in Serie A il 31 agosto 2024 a Bologna e colleziona 33 presenze alla prima stagione nella massima serie, conquistando anche una sorprendente semifinale di Coppa Italia dove scende in campo in 3 gare.
Il suo ottimo rendimento cattura l’attenzione di diversi club ed è l’Udinese ad acquistarlo nell’estate 2025.
Dopo una prima parte di stagione in Serie A con i friulani, nel gennaio 2026 viene ceduto in prestito al Watford dove colleziona 12 presenze in Championship.
Difensore dalle grandi doti fisiche e tecniche, vanta anche 10 presenze con la Georgia.
Il Monza lo aspetta ora per una nuova avventura in Serie A.
Benvenuto Saba!”.
Foto: sito Monza