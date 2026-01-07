Ufficiale: Godfrey rientra all’Atalanta. Finito il prestito allo Sheffield

07/01/2026 | 17:27:59

Godfrey torna all’Atalanta, è finito in anticipo il prestito allo Sheffield. La conferma ufficiale arriva dalla documentazione di Lega Serie A, che fa sapere come il prestito di Godfrey allo Sheffield United sia terminato. Il difensore centrale classe 1998 aveva lasciato in estate la Dea in prestito per provare a ritrovare la forma perduta nel suo transito in Serie A con la maglia dello Sheffield United.

foto insta godfrey