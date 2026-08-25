Ufficiale: Gobbo nuovo giocatore del Renate, arriva dall’Atalanta

25/08/2026 | 13:05:31

Luca Gobbo nuovo giocatore del Renate, arriva dall’Atalanta in prestito: “AC Renate comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Gobbo. Il difensore classe 2006 vestirà la maglia nerazzurra fino al termine della stagione 2026/2027.

Per Luca si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. Gobbo ha infatti trascorso cinque anni nel settore giovanile dell’A.C. Renate, completando una parte importante del proprio percorso di formazione con i colori nerazzurri.

Successivamente il trasferimento a titolo definitivo all’Atalanta, con cui ha proseguito il proprio percorso di crescita arrivando a militare prima nella formazione Primavera e successivamente nell’Under 23, confrontandosi così anche con il calcio professionistico.

Nato nel 2006, Gobbo è un giocatore duttile che agisce prevalentemente sulla corsia di destra. Può essere impiegato come esterno destro oppure come braccetto di destra in una linea difensiva a tre, mettendo a disposizione dello staff tecnico dinamismo e versatilità.

Ora le strade di Luca e del Renate tornano dunque ad incrociarsi: il calciatore arriva dalla Dea con la formula del prestito annuale e farà parte della rosa delle pantere per la stagione 2026/2027″.

foto sito renate