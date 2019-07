Ufficiale: Gobbi lascia il calcio

L’ex laterale sinistro, tra le altre, di Parma, Fiorentina e Chievo lascia il calcio giocato a 38 anni. Per farlo, Gobbi ha scelto il suo profilo Instagram con un lungo messaggio di ringraziamento per i suoi 30 anni di carriera: “30 anni fa finiva la mia prima stagione da calciatore… 30 anni dopo si conclude la mia carriera. È stato un viaggio meraviglioso! Grazie alla mia famiglia. Grazie a chi c’era allora e c’è anche adesso. Grazie a chi mi è stato accanto in questo viaggio, non importa quanta strada fatta assieme ma l’impronta lasciata nel mio cammino. Un abbraccio. Massi”

Fonte Foto: Stadio Tardini