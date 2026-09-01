Ufficiale: Gnonto è un nuovo calciatore della Fiorentina

01/09/2026 | 22:27:49

La Fiorentina ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Leeds il diritto alle prestazioni sportive di Wilfred Gnonto.

Ecco il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Gnonto dal Leeds United.

Gnonto, nato a Verbania il 5 novembre 2003, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’ Inter, ha successivamente vestito le maglie dello Zurigo e del Leeds, Club con il quale ha collezionato 65 presenze tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup segnando 6 gol e fornendo 8 assist.

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore italiana segnando un gol, con il quale è diventato il più giovane marcatore della storia della Nazionale”.

Foto: sito Fiorentina