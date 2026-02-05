Ufficiale: Gnabry rinnova con il Bayern fino al 2028

05/02/2026 | 16:02:38

Serge Gnabry ha rinnovato con il Bayern Monaco fino al 2028. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 30 anni, l’attaccante è arrivato al Bayern nel 2017 ma di fatto ha iniziato a vestire la maglia dei bavaresi l’anno seguente, dopo un prestito all’Hoffenheim. 311 le sue presenze e 100 reti fin qui segnate che fanno di lui uno dei giocatori più rappresentativi della squadra.

Foto: Instagram Bayern