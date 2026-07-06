Ufficiale: Glasner è il nuovo tecnico del Nottingham Forest

06/07/2026 | 11:12:04

Il Nottingham Forest ha annunciato la nomina di Oliver Glasner a allenatore della prima squadra.

Ecco il comunicato:

“Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Oliver Glasner a nuovo allenatore della squadra.

Glasner, uno degli allenatori più stimati e innovativi d’Europa, approda al Forest forte di una reputazione eccezionale per la sua capacità di far crescere i giocatori, costruire squadre offensive ambiziose e ottenere successi ai massimi livelli. La sua leadership, la sua competenza tattica e la sua mentalità vincente lo rendono la persona ideale per guidare il club nel suo prossimo capitolo.

Glasner arriva al Forest dopo essere diventato solo il terzo allenatore a vincere sia la UEFA Europa League che la UEFA Conference League. Il suo successo europeo, insieme ai trofei nazionali in Inghilterra, sottolinea la sua comprovata capacità di costruire squadre vincenti.

Ha guidato il VfL Wolfsburg alla qualificazione in UEFA Champions League, prima di condurre l’Eintracht Francoforte alla vittoria nella UEFA Europa League 2021/22, assicurando al club il primo trofeo europeo importante in oltre quarant’anni. Durante la sua permanenza in Germania, le sue squadre si sono guadagnate l’ammirazione di molti per l’intensità, l’organizzazione tattica e lo stile di gioco offensivo.

Più recentemente, Glasner ha avuto un impatto immediato nel calcio inglese, vincendo la FA Cup 2024/25 nella sua prima stagione completa in Premier League, seguita dalla FA Community Shield, prima di aggiudicarsi la UEFA Conference League la stagione successiva”.

Foto: X Palace