Ufficiale: Giuseppe Lauria risolve il contratto con il Bisceglie

Ecco la nota del club pugliese:

“Quarta rescissione consensuale in casa Bisceglie Calcio. Il sodalizio nerazzurro comunica la risoluzione del contratto anche con il centrocampista Giuseppe Lauria.

Nato a Potenza il 12 ottobre 1994 Lauria, nella stagione corrente, ha collezionato due presenze.

La società biscegliese ringrazia il giocatore per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusa in questo scorcio di campionato, augurandogli un futuro roseo di soddisfazioni”.