Ufficiale: Giuliano Simeone rinnova con l’Atletico Madrid fino al 2030

15/01/2026 | 17:20:46

L’Atletico Madrid ha annunciato il rinnovo di contratto con Giuliano Simeone.

Questa la nota pubblicata dal club spagnolo: “Giuliano Simeone ha firmato un prolungamento del contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2030. L’esterno era precedentemente impegnato fino al 2028. Il ventitreenne è entrato a far parte della nostra Academy nel 2019 e fino all’estate del 2022 ha avuto una brillante carriera nelle nostre squadre giovanili. Membro della Juvenil A dell’Atlético de Madrid, campione del Gruppo 5 della División de Honor nella stagione 2020/21, ha esordito con l’Atlético Madrileño nella stessa stagione, disputando 15 partite. Nella stagione 2021/22 ha continuato a giocare per la nostra squadra B, collezionando 36 presenze e segnando 24 gol. Questo bottino non solo lo ha consacrato capocannoniere del Gruppo 7 della Tercera RFEF, ma lo ha anche reso un giocatore chiave per la promozione dell’Atlético Madrileño. Inoltre, il 20 aprile 2022 ha esordito in prima squadra nella partita della Liga contro il Granada al Riyadh Air Metropolitano. Giuliano ha poi trascorso due stagioni in prestito al Real Zaragoza (2022/23) e al Deportivo Alavés (2023/24), dopodiché è tornato al nostro club diventando un membro permanente della prima squadra. Da allora, ha giocato 77 partite, segnando otto gol, fornendo 16 assist e diventando uno degli idoli dei tifosi per la sua intensità in campo”.

Giuliano renueva hasta 2030 pic.twitter.com/nVZOz4A0KW — Atlético de Madrid (@Atleti) January 15, 2026



Foto: X Atletico Madrid