Ufficiale: Giugliano, il nuovo allenatore è Lello Di Napoli

24/01/2026 | 14:01:05

“Raffaele Di Napoli è il nostro nuovo allenatore”. Questa la nota del Giugliano, club ultimo in classifica nel campionato di Serie C, girone C. Ricordiamo che sarà il quarto di questa annata, che era iniziata con Gianluca Colavitto, che aveva preferito risolvere poi il contratto, e proseguita con Mirko Cudini, esonerato poi per fare spazio a Eziolino Capuano, che nelle ultime dieci gare ha collezionato un solo punto.

Foto: sito Giugliano