Ufficiale: Giugliano, arriva Pedro Justiniano

03/01/2026 | 21:48:42

“Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Pedro Justiniano Almeida Gomez. Il difensore classe 2000, si lega al club con un accordo semestrale con opzione di rinnovo. Cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, nell’estate del 2017 si trasferisce al Porto. È protagonista prima con le formazioni giovanili, poi nella stagione 2020/2021 con la squadra B del Porto nella Liga Portugal 2, centrando 19 presenze. In seguito il trasferimento all’Academica Coimbra dove totalizza 20 presenze complessive. Nella stagione 2022/2023 l’esordio in massima serie, in Polonia, con il Radomiak Radom, prima del trasferimento in Romania sempre in massima serie con il Petrolul Ploiesti. Nell’ultimo anno e mezzo è stato protagonista con la maglia del Vaasan Palloseura, Seria A finlandese, con cui ha totalizzato 42 presenze complessive, tra cui nell’estate del 2024 il Primo Turno di qualificazione alla Conference League. Può vantare 8 presenze con la nazionale italiana Under 15, 14 con le nazionali giovanili del Portogallo fino all’under 18. Nel 2022 l’esordio con la nazionale maggiore della Guinea-Bissau con cui ha centrato 2 presenze. Benvenuto”.

Foto: sito Giugliano