Ufficiale: Giroud lascia il Los Angeles FC. La nota del club

27/06/2025 | 22:10:17

Attraverso un comunicato ufficiale, il Los Angeles FC ha annunciato l’addio di Olivier Giroud dalla società americana. Il francese potrebbe tornare in patria, con in Lille in particolare forte sul campione del Mondo 2018. Di seguito le parole del club: “L’LAFC e l’attaccante Olivier Giroud hanno raggiunto una decisione consensuale di separarsi, come annunciato oggi dal club. L’ultima partita di Giroud come membro dell’LAFC si giocherà domenica 29 giugno, quando i Black & Gold affronteranno Vancouver al BMO Stadium alle 18:30 PT. Giroud ha aiutato il club a raggiungere la finale di Coppa di Lega del 2024, segnando il suo primo gol con la maglia del Black & Gold. Ha segnato anche nella finale della Lamar Hunt U.S. Open Cup del 2024, aiutando l’LAFC a vincere la prima Open Cup nella storia del club. In totale, Giroud ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 20 partite di stagione regolare. Giroud, 38 anni, è arrivato all’LAFC nel maggio del 2024 dal Milan, squadra di Serie A italiana. Uno dei più grandi goleador della sua generazione, la sua illustre carriera professionistica lunga 19 anni ha incluso esperienze ai massimi livelli del calcio europeo in Italia, Inghilterra e Francia. Con Montpellier, Arsenal, Chelsea e Milan, Giroud ha vinto 11 trofei importanti e segnato quasi 300 gol, collezionando oltre 700 presenze con i club. Nativo di Chambéry, in Francia, Giroud è il miglior marcatore di sempre della Nazionale francese, con 57 gol. Insieme al compagno di squadra dell’LAFC Hugo Lloris, Giroud ha contribuito alla vittoria della Coppa del Mondo FIFA 2018 e della UEFA Nations League 2021 con la Francia, raggiungendo anche la finale del Campionato Europeo UEFA 2016 e della Coppa del Mondo 2022”.

Foto: Instagram Los Angeles FC