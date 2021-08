Ufficiale: Giovinco lascia l’Al Hilal

L’Al Hilal, club dell’Arabia Saudita, ha annunciato la separazione consensuale da Sebastian Giovinco. Arrivato nel gennaio del 2019, l’attaccante nella sua esperienza saudita ha disputato 57 partite con 12 gol, vincendo anche la Champions League asiatica. Il 34enne ex Juve, Empoli e Parma è ora svincolato.

📄 The Club has terminated the Italian player Sebastian Giovinco’s contract by mutual consent, praising all efforts made by the player during his sports career with #AlHilal 💙 pic.twitter.com/rvFiuqUIgz

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2021