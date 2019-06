Ufficiale: Ginestra nuovo tecnico della Casertana. Accordo biennale con opzione per il terzo anno

Con una nota ufficiale la Casertana comunica che è stato formalizzato l’accordo del nuovo allenatore della prima squadra. Si tratta di Ciro Ginestra, che lo scorso anno ha guidato l’AS Bisceglie nel girone C di serie C. Il tecnico, che ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno in favore della Casertana FC, sarà coadiuvato, a partire dal 1° luglio, dal seguente staff: Gennaro Di Maio (allenatore in seconda), Antonio Bruno (allenatore dei portieri) e Nicola Bovino (preparatore atletico).

Foto: Twitter ufficiale Casertana