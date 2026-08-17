Ufficiale: Gilli rinnova con l’Arezzo fino al 2029

17/08/2026 | 14:33:27

Gilli rinnova con l’Arezzo, il comunicato ufficiale: “La Società Sportiva Arezzo comunica con soddisfazione il rinnovo contrattuale del difensore Matteo Gilli, che ha firmato un nuovo accordo con scadenza 30 giugno 2029. Classe 1997, Gilli si è affermato come uno dei punti di riferimento della retroguardia amaranto grazie a qualità, intensità e spirito di sacrificio, elementi che ne hanno caratterizzato il percorso fin dal suo arrivo ad Arezzo nel gennaio 2025. In questi mesi il difensore ha saputo conquistare la fiducia della società e dell’ambiente, distinguendosi per continuità, serietà professionale e capacità di gestione dei momenti, qualità che ne hanno consolidato il ruolo all’interno del gruppo. Il prolungamento del contratto rappresenta un segnale di progettualità e fiducia reciproca, in linea con la visione della società e con l’ambizione di dare continuità a un gruppo competitivo e coeso. A Gilli vanno i complimenti e gli auguri di tutta la famiglia amaranto per il prosieguo della sua esperienza con la maglia dell’Arezzo”.

foto sito arezzo