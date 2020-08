Ufficiale: Giaretta nuovo ds del Watford

Cristiano Giaretta è stato confermato come nuovo direttore sportivo del Watford FC come annunciato dal sito ufficiale degli Hornets. Giaretta ha parlato ai microfoni del club inglese: “Conosco la filosofia di questo club perché ho lavorato per tre stagioni a Udine con la proprietà della famiglia Pozzo. Dopo quello che è successo la scorsa stagione al Watford, è giunto il momento di andare avanti con grande positività”.

Foto: Sito Ufficiale Watford