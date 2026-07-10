Ufficiale: Gianluca Nani rinnova con l’Udinese

10/07/2026 | 17:19:56

L’Udinese ha annunciato il rinnovo di Gianluca Nani: “Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo con Gian Luca Nani fino al 30 giugno 2027. Sarà ancora lui a guidare il progetto tecnico bianconero nelle vesti di Group Technical Director, coordinando le strategie tecniche di Udinese e Watford. Una conferma importante nel segno della continuità di tutto il gruppo di lavoro completato da Gokhan Inler e mister Kosta Runjaic. Buon lavoro, Direttore”.

foto sito udinese