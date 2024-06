Ufficiale: Gianluca Carpani è un nuovo giocatore del Catania

Gianluca Carpani è un nuovo giocatore del Catania, lo ha annunciato lo stesso club con una nota sul proprio sito. Il classe 1993 ha firmato fino al 2026, di seguito il comunicato:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Carpani, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026. Nato ad Ascoli Piceno il 29 agosto 1993 e cresciuto calcisticamente nell’Ascoli, in bianconero ha conquistato una promozione in B nel 2015 e vissuto successivamente tre annate tra i cadetti. Nelle ultime due stagioni, in Serie C, il centrocampista marchigiano ha firmato 20 gol con la maglia della Recanatese. Ha collezionato ulteriori esperienze con la Sambenedettese (vincendo il campionato di Serie D nel 2012/2013), il Rieti, il Fano e il Montevarchi.”

Foto: instagram Catania