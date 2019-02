Ufficiale: Giana Erminio, panchina affidata a Maspero

L’A.S. Giana Erminio comunica che Cesare Albè, considerato esaurito il compito di guidare provvisoriamente la squadra in seguito alle dimissioni di Raul Bertarelli, a partire dalla data odierna torna a ricoprire esclusivamente il ruolo di vice presidente con delega all’area tecnica e, insieme al presidente Oreste Bamonte, ha scelto di affidare la panchina a Riccardo Maspero. Mister Maspero, che ha firmato un contratto che lo lega alla Giana sino al 30 giugno 2019, domani, martedì 26 febbraio, guiderà il suo primo allenamento in biancazzurro.