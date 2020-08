Ufficiale: Giana Erminio, in panchina confermato Albè

La Giana Erminio, che aspetta di ritornare in Serie C, attraverso una nota ufficiale ha reso noto che ripartirà da Cesare Albè come allenatore. Questa la nota del club: “Dopo il comunicato emesso dalla FIGC, e ratificato oggi dalla Lega Pro, relativo alla procedura da seguire per ottenere la riammissione al campionato di Serie C 2020/2021, l’A. S. Giana dovrà presentare la documentazione necessaria entro il 27 agosto. Nel frattempo, come deciso dal presidente Oreste Bamonte, per il 26° anno la guida tecnica sarà affidata a Cesare Albè. Al suo fianco, nel ruolo di vice, Andrea Ardito, 43enne, toscano, ex giocatore professionista. Nel ruolo di preparatore atletico William Viterbi. A completamento dello staff la conferma, come allenatore dei portieri, di Sabatino Nese. L’A.S. Giana Erminio coglie l’occasione per ringraziare Luca Bozzini e Diego Scirea per il lavoro svolto e augura loro un grosso in bocca al lupo”.

Foto: sito ufficiale Giana