Ufficiale: Giana Erminio, chiusa doppia operazione in entrata con il Brescia

È ufficiale, la Giana Erminio ha concluso due operazioni in entrata con il Brescia: Simone Ferrari e Giulio Magri sono due nuovi calciatori del club lombardo. Ecco il comunicato:

“A.S Giana erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di due giocatori provenienti dal Brescia Calcio”.

“Simone Ferrari, centrocampista classe 1999, arriva con la formula del prestito temporaneo sino al 30 giugno 2022. Cresciuto nelle giovanili del Brescia fino alla Primavera A, nella stagione 2018/19 va a crescere in Serie D con l’Adrense (oggi Sporting Franciacorta), dove colleziona 33 presenze fra Coppa Italia e campionato, mettendo a segno 3 gol. Dalla stagione 2019/20 passa alla Pergolettese in Serie C, squadra con la quale scende in campo 52 volte tra Coppa Italia, campionato e playout, segnando due gol”.

“Giulio Magri, terzino nato nel 2001, giunge con un trasferimento definitivo e un contratto che lo legherà alla Giana fino al 30 giugno 2022, con opzione di prolungamento per ulteriori 12 mesi. Per lui è completa la trafila nel settore giovanile delle Rondinelle, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni con la Primavera 2a”.

Foto: Twitter Giana Erminio