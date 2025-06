Ufficiale: Giampaolo non è più il tecnico del Lecce

10/06/2025 | 11:00:51

Cambia un’altra panchina in Serie A: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce. Di seguito il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”.

Foto: Instagram Lecce