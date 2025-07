Ufficiale: Ghisolfi riparte dal Sunderland. È il nuovo direttore sportivo

02/07/2025 | 20:58:49

La Roma e Florent Ghisolfi hanno scelto di separarsi e prendere strade diverse. Il direttore sportivo riparte dalla Premier League, alla corte del Sunderland, come annunciato dal club inglese con una nota ufficiale: “Il Sunderland è lieto di confermare la nomina di Florent Ghisolfi come nuovo Direttore Sportivo del Club. Il francese inizierà ufficialmente il suo incarico allo Stadium of Light il 3 luglio 2025, dopo aver lasciato lo scorso mese il ruolo di Direttore Sportivo del club di Serie A Roma. La nomina del quarantenne rappresenta un’evoluzione naturale della strategia a lungo termine del SAFC, mentre il Club continua a prepararsi per cogliere le opportunità e affrontare le sfide della Premier League.

Prima della sua esperienza nella capitale italiana, Florent ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo al RC Lens e all’OGC Nice in Ligue 1. La sua carriera da calciatore, durata undici anni, lo ha visto indossare le maglie di SC Bastia e Stade de Reims, dove in seguito ha anche ricoperto l’incarico di vice allenatore, ruolo che ha svolto anche al FC Lorient dal 2017 al 2019”.

Foto: Instagram Sunderland