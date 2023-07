Ufficiale: Ghion torna al Catanzaro in prestito dal Sassuolo

Andrea Ghion vestirà, anche per la stagione 2023/2024, la maglia giallorossa dell’US Catanzaro 1929. E’ stato infatti rinnovato il prestito dall’US Sassuolo Calcio: un accordo fortemente voluto sia dal centrocampista, tra i protagonisti indiscussi della promozione in Serie B, sia dallo staff dirigenziale delle Aquile. Ghion ha raggiunto questa mattina il ritiro di Cascia dove si è aggregato al resto del gruppo mettendosi a disposizione di mister Vivarini”.

Foto: sito Catanzaro