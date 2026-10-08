Ufficiale: Ghedjemis rinnova con il Frosinone

08/10/2026 | 20:04:19

Il Frosinone annuncia il rinnovo di Ghedjemis: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Farès Ghedjemis. L’attaccante classe 2002 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2030. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Ghedjemis, grande protagonista della stagione 2025-2026 in cui ha realizzato in 38 presenze 15 gol e 3 assist”.

foto sito frosinone