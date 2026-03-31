Ufficiale: Ghana, clamoroso esonero del CT Addo a 2 mesi dal Mondiale

31/03/2026 | 11:38:16

Clamoroso in casa Ghana. La sconfitta incassata ieri (2-1) in amichevole contro la Germania è costata la panchina al CT Otto Addo. L’allenatore di 50 anni è stato sollevato dall’incarico a soli 72 giorni dall’inizio dell’avventura delle Black Stars ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. “La Ghana Football Association (GFA) ha interrotto il rapporto con l’allenatore della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato”.

Decisione assurda che arriva dopo una gara ben disputata dal Ghana che ha perso solo nei minuti finali contro una Nazionale di primissimo livello. Da capire se i motivi dell’esonero sono altri e non legati al campo.

Foto: sito Ghana