Ufficiale: Getafe, Michel è il nuovo allenatore

Il Getafe, dopo l’addio del tecnico José Bordalas, ha lavorato duramente per trovare un sostituto. Il club spagnolo ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con l’ex tecnico del Marsiglia Míchel per le prossime due stagioni. L’ultima esperienza di Míchel su una panchina risale all’anno 2020 quando era il tecnico per il club messicano di Pumas.

OFICIAL | El Getafe C.F. y José Miguel González “Míchel” han llegado a un acuerdo por las dos próximas temporadas. ¡Bienvenido de nuevo @MichelGonzalez! 🥳https://t.co/XXP0Mw4hgh pic.twitter.com/j8vdOLOlOv — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 27, 2021

FOTO: Marca