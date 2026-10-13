Ufficiale: Getafe, arriva Carvajal

13/10/2026 | 11:00:29

Il Getafe ha annunciato l’arrivo a parametro zero di Dani Carvajal: “Il Getafe CF ha raggiunto un accordo con Dani Carvajal , che sarà legato al club fino al 30 giugno 2027 .

Con 51 presenze nella nazionale spagnola e una lunga carriera ai massimi livelli del calcio, Carvajal si appresta ad affrontare una nuova fase della sua carriera sportiva nella zona sud di Madrid.

Nel corso della sua carriera, Dani Carvajal ha conquistato 29 titoli tra la prima squadra del Real Madrid e la nazionale spagnola, tra cui 6 titoli di UEFA Champions League e il Campionato Europeo del 2024 con la Spagna.

Il terzino destro spagnolo inizia una nuova fase nella squadra degli Azulones, dove metterà a disposizione la sua esperienza e la sua leadership.

Il Getafe CF dà il benvenuto a Dani Carvajal e gli augura tanti successi in questa nuova fase della sua carriera. Benvenuta al Colosseo, Dani!”

foto sito getafe