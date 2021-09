Ufficiale: Gerson Rodrigues passa al Troyes

Sfumata sul gong l’opzione Salernitana, l’attaccante della Dinamo Kiev Gerson Rodrigues è stato preso dal Troyes. L’attaccante della nazionale lussemburghese è arrivato in Francia in prestito per una stagione con diritto di riscatto.

L’ESTAC et le @Dynamokyiv se sont entendus sur le prêt avec option d’achat pour la saison 21/22 de l’attaquant international luxembourgeois !

Bienvenue à Troyes @gerson7lux !

Plus d’infos https://t.co/0075f1ag24#Mercato #TeamEstac ⚪️ pic.twitter.com/wYCgoBNb6U — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 1, 2021

Foto: Twitter Troyes