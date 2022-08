Nuovo innesto in casa Genoa. Il club rossoblù, infatti, ha prelevato in prestito dal Vojvodina il giovane portiere Ognjen Bogunovic. Il classe 2004, con tutta probabilità, farà la spola tra la Primavera e la prima squadra in attesa di ritagliarsi un posto di primo piano, magari, all’interno della formazione di Blessin. Il sito della Serie B conferma l’ufficialità del trasferimento.

Foto: Logo Twitter