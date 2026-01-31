Ufficiale: Genoa, riscattato il cartellino di Ostigard dal Rennes

31/01/2026 | 20:25:20

“Il Genoa CFC è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore Leo Skiri Østigård. Il giocatore, che ha già all’attivo in questa stagione 17 presenze, 4 gol e 1 assist realizzati, è arrivato a Genova nell’ultima sessione estiva del calciomercato in prestito dal Rennes con opzione di riscatto. Il riscatto anticipato arriva anche grazie ai buoni rapporti con il Rennes società con la quale si è risolto invece il prestito di Albert Grønbæk. Leo Skiri Østigård, difensore di grandi qualità fisiche e tecniche, incarna in modo esemplare lo spirito rossoblù e diventa così sempre più punto di riferimento del gruppo allenato da Mister Daniele De Rossi. Avanti insieme Leo!”.

Foto: X Genoa