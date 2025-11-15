Ufficiale: Genoa, Răzvan Raț nominato Sports Advisor to the Board

15/11/2025 | 16:46:34

Il Genoa C.F.C. ha annunciato la nomina di Răzvan Raț a Sports Advisor to the Board.

Questo il comunicato del club:

“Genoa CFC è lieto di annunciare che Răzvan Raț è stato nominato ‘Sports Advisor to the Board’, nell’ambito del processo di riorganizzazione del club a seguito dell’arrivo dello Chief of Football Diego López.

Ex calciatore internazionale con una brillante carriera sia a livello di club che con la nazionale rumena, Raț ha completato i programmi UEFA MIP e CFM. Nel suo nuovo ruolo, fornirà consulenza a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, coordinerà e consiglierà i dirigenti e gli azionisti del Club per allineare la strategia sportiva complessiva”.

Foto: sito Genoa