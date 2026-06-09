Ufficiale: Genoa, Nuredini prolunga fino al 2029

09/06/2026 | 17:41:20

Il Genoa trova l’accordo con Joi Nuredini fino al 2029: “Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Joi Nuredini fino al 30/6/2029. L’attaccante nato Savona a il 5/8/2007, tra i talenti emergenti a livello europeo con l’Albania U19 ha realizzato in maglia rossoblù 32 gol in 75 partite con U20, U18 e U17 e nel gennaio scorso ha debuttato in serie A durante il match Parma-Genoa. A febbraio il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico in seguito ad una distrazione del legamento crociato anteriore. Il recupero sta proseguendo come da protocollo e nei prossimi mesi tornerà a disposizione dello staff tecnico”. Ecco invece le parole del ragazzo: “E’ stato senza dubbio un anno speciale per me con il debutto in serie A e poi con l’infortunio al legamento. Questo prolungamento del contratto mi dà carica e responsabilità e mi trasmette grande fiducia da parte della società che non mi ha mai fatto mancare il suo supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

Foto: Sito Genoa